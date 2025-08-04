В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Алешек Херсонской области мужчина получил ранения. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

«В Алешках ранен мужчина 1963 года рождения. Он госпитализирован в Алешкинскую ЦРБ», — заявил он.

По словам губернатора, в ходе обстрела украинской стороной был поврежден жилой дом в Днепрянах, а в Каховском округе более 2,5 тыс. человек остались без света. Помимо этого, два социально значимых объекта перевели на резервные источники питания. Он добавил, что экстренные службы города уже приступили к восстановлению.

Сальдо добавил, что обстрелам со стороны Украины подверглись также Каховка, Новая Каховка, Малая Лепетиха и Старая Маячка.

До этого сообщалось, что жители микрорайона Корабел в Херсоне, который располагается на Корабельном (Карантинном) острове, колоннами покидают свои дома. Сальдо отметил, что ВСУ превратили эту территорию в сплошной укрепрайон. При этом воздух над районом чист. Он отметил, что украинские бойцы дают возможность людям спастись.

Ранее на видео попал момент удара ФАБ-3000 по мосту в подконтрольном ВСУ Херсоне.