«Гражданин, предъявите крестик»: поклонников сатаны впервые запретили в России

В России впервые полностью запретили сатанизм. Теперь он считается отдельным «экстремистским движением». Кому и чем грозит новый запрет, как власти будут вычислять последователей сатаны, и что сами сатанисты думают о происходящем — в материале «Газеты.Ru».

«Отрубается одна голова, но вырастает другая»

«В Москву все приедем, когда там слушание [о запрете сатанизма будет]... Собираем сатанинскую тусовку и идем бухать, а потом... Будем сидеть в обезьяннике и читать сатанинские псалмы. Я еще могу притвориться одержимой... решающий день», — так сатанисты переписывались в одном из своих чатов накануне запрета «Международного движения сатанизма» в России.

Соответствующее решение в среду, 23 июля принял Верховный суд. Хотя в мире нет единого культа поклонников сатаны, власти пошли тем же путем, что с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) два года назад. Еще в мае Минюст и Генпрокуратура обратились в суд с просьбой признать «Международное движение сатанизма» (другое название «Международное движение сатанистов») экстремистским.

«Сатанизм очень многогранен, мы не можем назвать именно сатанизм каким-то общим движением. В России сатанисты часто прикрываются язычеством, маскируются под славянские культы, но суть у них чисто сатанинская. Сатанизм очень живуч: отрубается одна голова — на ее месте вырастает другая», — объясняет «Газете.Ru» диакон Георгий Ключников из миссионерского отдела Московской городской епархии «Антираскол». — «Поэтому в чем была проблема — запрещают конкретное религиозное движение, например, «Церковь сатаны», а у нее есть дочерние группы под другими названиями».

В религиозной сфере многие явления быстро меняются, поэтому пытаться четко зафиксировать их в законе не всегда целесообразно, подтверждает «Газете.Ru» судебный эксперт-религиовед, член экспертного совета комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Игорь Иванишко.

«Так же и при признании ЛГБТ-движения экстремистской организацией отказались от идеи перечислить абсолютно все признаки этого деструктивного движения и все направления извращенцев, которые в него входят. Дело в том, что каждый год появляются новые виды нетрадиционных сексуальных идеологий. Абсолютно то же самое по сатанизму... Попытка дать одно единственное определение в каком-либо федеральном законе связало бы руки правоохранителям и судебным экспертам», — считает Иванишко.

Ответчика не было: Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистским Верховный суд России признал экстремистским «Международное движение ЛГБТ»* и запретил его деятельность... 30 ноября 17:00

По мнению диакона Георгия Ключникова, признание сатанизма экстремистским отвернет от него часть последователей. Ведь не каждый готов рисковать и скрывать свои, отныне незаконные, взгляды.

«Когда группы признаются экстремистскими, они чаще всего залегают на дно. Но не все люди к этому готовы. Когда тех же «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в России) запретили (Верховный суд признал организацию экстремистской и ликвидировал ее в 2017 году), многие люди оттуда вышли. Потому что у них сократилась возможность вербовать новых членов, проводить свои богослужения», — отмечает Ключников.

Сами сатанисты в соцсетях обсуждают, что пока непонятно, как реализуют запрет. Одна из главных проблем, по мнению некоторых — больше «не будет нормальных рок-концертов».

«Представьте, сколько людей отправится на зону, получив клеймо экстремистов... Сейчас будут банить всех музыкантов и песни с отсылочкой на сатанизм и богохульство... Вместо концертов будем ходить, как в 80-ых, на квартирники... Представляю патруль через пару лет: «Так, гражданин, предъявите крест и свидетельство о крещении!» — «Но я атеист (сатанист, язычник, родновер, богохульник)» — «О, пройдемте-ка с нами!» — оценивают последствия в чате сатанистов.

Часть из них признается, что чувствует себя уязвимо.

«Я заказал гобелен с пентаграммой, теперь, если его повесить, это будет все равно, что каракули «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) на всю стену...», — жалуется друзьям один из участников чата.

«Никто не обращал внимания [на мои увлечения], но если честно, безумно страшно, что обратят», — подтверждают другие.

Как будет работать запрет

«Международное движение сатанизма» стало одним из более 800 организаций , внесенных на сегодня в федеральный список террористов и экстремистов. За участие в любом «экстремистском сообществе» грозит до шести лет лишения свободы, а за создание и руководство таковым — до десяти лет (ст. 282.1 УК РФ). На практике решение Верховного суда поможет искать и блокировать в соцсетях группы , распространяющие «идеологию сатанизма», указал «Газете.Ru» Иванишко.

«Будет осуществляться регулярный мониторинг групп, которые маскируются под иной контент, но при этом осуществляют пропаганду сатанизма», — разъясняет эксперт. — «Уголовная ответственность ожидает тех, кто вовлекает, склоняет к вступлению в сатанистские группы. А таких вербовщиков от сатанистов у нас достаточно много как в онлайне, так и в оффлайне на различных мероприятиях, которые не являются сатанистскими, но там можно найти новых адептов: полузакрытые рок-пати, тусовки оккультной тематики, специальные питейные заведения, в которых зависают разные любители темных религиозных практик, и так далее».

В зоне риска и рок-группы , которые «избрали основной тематикой своих произведений прославление сатаны и высмеивание христианства». Им придется пересмотреть репертуар, подтверждает опасения сатанистов собеседник «Газеты.Ru». Также запрет ударит по тематическим барам и клубам .

«Различным пабам, арт-подвальчикам, музыкальным рок-клубам, которые интенсивно используют сатанистскую тематику для привлечения молодежи, интересующейся темными религиозными практиками, теперь придется пересмотреть свой антураж, название блюд и спиртных напитков, чтобы в них не содержалось прямой пропаганды сатанизма», — предполагает член экспертного совета.

Кроме того, решение суда повлияет на ассортимент интернет-магазинов и книжных. По оценке Иванишко, до сих пор маркетплейсы свободно продавали огромное количество товаров с символикой сатанизма (сережки с перевернутыми крестами, медальоны с Бафаметом и пентаграммой, различные кулоны с надписями на латыни, прославляющими сатану). Все это придется снять с продажи. Что касается литературы, в России ее было много даже на крупных и известных книжных ярмарках, говорит Иванишко (при этом сатанисты отмечают, что «Сатанинскую Библию» и до запрета нельзя было купить на маркетплейсах).

«Представители издательств и книжных магазинов разводили руками и указывали, что сатанизм в России официально не запрещен, а эта литература пользуется спросом у молодежи, следовательно, добровольно снимать ее с продажи и лишать себя прибыли никто не намеревался. Именно поэтому необходима четкая правовая реакция государства на сатанизм, чтобы коммерческий и некоммерческий сектор получили абсолютно точный сигнал», — резюмирует религиовед.

«Психолог сказал, что сатана ненавидит людей»: как живут российские сатанисты

По тематическим запросам, типа «Сатана» или «Церковь Дьявола», в российских соцсетях чаще можно наткнуться на объединения фанатов тяжелой музыки или просто любителей подобной эстетики, которые не разделяют какие-то религиозные, философские взгляды. При этом даже такие паблики старались обезопасить себя, к примеру, указывая в описании, что они посвящены электронной музыке и не ставят себе цели оскорбить кого-либо по религиозному признаку. Движения тех, кто одобряет именно разнообразные идеи «сатанизма», в сети тоже есть, но и некоторые из них пытались превентивно избежать внимания властей.

«Мы не занимаемся вероисповеданием. Мы не принадлежим ни к какой вере... Весь материал несет только развлекательный характер... Администрация страницы чтит и соблюдает все законы Российской Федерации!!», — подчеркивали организаторы одного из таких «философских сообществ».

В чатах и комментариях открытых тематических групп сатанистов много молодежи, которые общаются так же, как и везде: жалуются на проблемы с семьей, обсуждают работу, уроки, как прошел день, наивно спорят о политике. Между делом делятся негативной реакцией окружающих на свое увлечение: учительница велела перекреститься для роли в спектакле и удивилась, что школьница-сатанистка этого не умеет, отец наорал и пригрозил «отречься» за «сатанистский» ник дочери в соцсетях, коллеги в офисе «задают дебильные вопросы про сжигание церквей».

«Мне недавно психолог рассказал, что сатана ненавидит людей и хочет только их смерти. Я спросила: «Даже сатанистов он ненавидит?». Она ответила: «Да». Это правда или нет?», — интересуется новичок в сатанистском чате.

В ответ участники советуют найти другого психолога, потому что этот «странный». Те, кто постарше, отмечают, что стараются не выделяться, скрывая свою атрибутику и татуировки под одеждой.

«Затягивание [в сатанизм] происходит постепенно через музыку, литературу и даже своеобразное изобразительное искусство. Как и в любое сектантство, в сатанизм уходят люди, не нашедшие себя социально, те, для кого семья и близкий круг общения не перевешивает секту. Очень способствует этому и распространение бытового оккультизма, когда с экранов телевизора, например, людям рассказывают, что есть какие-то экстрасенсы, колдуны, и их магия действует. Люди начинают верить в саму возможность такого», — рассказывает «Газете.Ru» диакон Ключников.

В сатанизме, как и в сектах, люди, как правило, не задерживаются надолго, рассуждает он. Человек может перерасти такие идеи или просто сам стать ненужным движению, когда отдаст все деньги и ресурсы. Со стороны близких главное оставаться рядом.

«Родные и близкие, как правило, пытаются человека самостоятельно вытащить, но до него невозможно логически докричаться, у него, как говорится, стеклянные глаза. Тогда они часто попадают под эмоции, начинают кричать, ругаться, не дай бог, руки распускать», — описывает священник. — «Но так человек видит, что его родная семья ему враждебна, а его новая «семья», наоборот, его поддерживает, проявляет к нему, пусть и суррогатную, но любовь. Поэтому Церковь старается не оставлять родных и близких людей, попавших в секту. Старается объяснить им, что если не получается человеку помочь, лучше пока не трогать его религиозные взгляды».

РПЦ готова принять в лоно церкви вчерашних сатанистов, добавляет диакон. Но для этого они должны искренне раскаяться и «пройти чин присоединения».

«Подкинули под храм голову кошки»

По словам Ключникова, в России сатанисты активно действуют с начала 90-х. Практически во всех случаях они первоначально контактировали с зарубежными единомышленниками, несколько перестраивая их идеи под наши реалии. Сколько сейчас в России сатанистов, подсчитать трудно из-за скрытности многих, но, по мнению диакона, это «значительная цифра».

«В настоящий момент насчитывается более 4 тыс. различных социальных групп, в том числе местных, региональных, которые открыто и публично аффилированы с сатанистским движением», — уточняет «Газете.Ru» Иванишко.

Для общества сатанизм опасен тем, что может оправдывать преступления, убежден диакон Георгий Ключников.

«Сатанисты иногда совершают человеческие жертвоприношения, продают наркотики, сами их употребляют. Нередко они замечены в жестоком обращении с животными. Вот у нас в Москве, к примеру, в долине реки Сетунь (самый большой природный заказник столицы, расположен в Западном административном округе) неоднократно находили расчлененные тела различных животных. Самый недавний случай: в День зимнего солнцестояния [21 декабря] был найден в лесу алтарь, вокруг разбросаны фрукты, расставлены бутылки с вином и по кругу разложены расчлененные тела животных. Или под храм в Очаково-Матвеевском подкидывали голову кошки», — обращает внимание диакон. — «Под этими знаменами [сатанизма] объединяются люди, которые хотят оправдать определенные девиантные и криминальные поступки, облечь их в какую-то якобы высокую идею».

От чужих глаз такие группы сатанистов, как правило, тщательно скрыты. Чтобы попасть на этот уровень, надо пройти инициацию, выпить кровь, подписать какие-то клятвы и так далее, добавляет Ключников.

В открытых чатах сатанистов тех, кто мучает животных и приносит жертвы, осуждают. Их называют «долбанутыми дьяволопоклонниками» и «кошдерами с кладбищ». Это связано с тем, что часть сатанистов — последователи школы американца Антона Шандорома Лавея из 60-ых. Он считал «Сатану» символом темного начала в человеке, а не реальной личностью, и свое учение продвигал скорее как философию гедонизма и свободы от догм (хотя при этом верил в магию и практиковал ее). Его сторонники, в основном, агностики и атеисты, в дьявола и бесов не верят, ведь это сама по себе религиозная, христианская концепция.

«Сатанизм — это не про веру в Сатану. Это про то, чтобы быть честным с собой, кайфовать от жизни и не кланяться никому», — кратко формулируют в одной из групп российских «лаветистов».

В России деятельность сторонников Лавея короткое время была официально разрешена. Их «Сатанинская церковь» получила регистрацию Минюста как религиозное объединение и существовала с мая 2016-го по осень 2017 года , но на фоне общественного резонанса закрылась.

Позже, уже в 2024 году в России отдельно запретили американскую организацию The Satanic Temple (Она появилась позднее церкви Лавея, друг с другом они открыто враждуют, хотя имеют схожую философию. The Satanic Temple больше отрицает существование магии, так на ее сайте отдельно сказано, что здесь нельзя «продать душу»). Генпрокуратура России признала ее нежелательной, заявив, что та «использует сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей» и «оправдывает насилие».

«[The Satanic Temple] негативно высказывается о специальной военной операции, призывает к свержению конституционного строя в России. На сайте TST размещена информация о сборе средств для ВСУ», — подчеркнуло ведомство.

Тем временем сами сатанисты на фоне последнего решения Верховного суда подчеркивают, что их невозможно запретить на уровне закона, ведь они «не организация, не секта, а философия, образ мышления».

«Запретить сатанизм — это все равно, что пытаться удержать ветер в кулаке или остановить прилив молитвой», — уверены в одной из самых крупных групп сатанистов в соцсетях.