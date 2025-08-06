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В Румынии виден пожар от ударов по Одесской области

Пожар от ночных ударов по Одесской области заметили на румынском берегу Дуная
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Sofiia Gatilova/Reuters

Сильный пожар, вызванный российскими ударами по Одесской области, виден с румынского берега Дуная. Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса INFO».

Пламя бушует в районе населенных пунктов Орловка и Новосельское Измаильского района. Жители расположенного на берегу Днепра румынского города Исакча ведут фото- и видеосъемку пожара. В украинских пабликах назвали происходящее «адом».

6 августа сообщалось, что в Одесской области на фоне сигналов воздушной тревоги произошла серия взрывов.

Накануне стало известно о взрывах в Херсоне, Одессе и Белгороде-Днестровском.

В ночь на 4 августа в Одессе также зафиксировали взрывы. Режим воздушной тревоги распространялся на Киевскую, Житомирскую, Николаевскую, Сумскую, Кировоградскую, Полтавскую, Черкасскую, Харьковскую и Черниговскую области. В одесских пабликах уточняли, что в городе произошли две серии взрывов.

Ранее российские военные начали боевые испытания нового беспилотника.

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