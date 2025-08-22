На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве зафиксировали самую холодную ночь за два месяца

Синоптик Тишковец: температура в Москве ночью опустилась до минимальных +8,4°C
Владимир Федоренко/РИА Новости

Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной за последние два месяца. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на главной метеостанции ВДНХ температура опустилась до +8,4 °C, что стало вторым самым низким показателем нынешнего лета. Холоднее было лишь в ночь на 22 июня, когда воздух охладился до +7,8 °C.

Синоптик отметил, что в центре столицы на Балчуге зафиксировали +11,7 °C, а в разных районах города показатели были заметно ниже: в Строгино — +7,9 °C, Тушино — +7,7 °C, в Бутово — +5,9 °C. Эти значения, по его словам, соответствуют сентябрьским климатическим нормам.

В Подмосковье самой холодной точкой стали Черусти, где столбики термометров показали +3,7 °C. Прохладно также было в Волоколамске и Михайловском (+4,5 °C), Солнечногорске (+4,6 °C), Клину (+4,8 °C), Электростали (+4,9 °C) и Можайске (+5 °C).

Температура выше нормы прогнозируется в ближайшие дни во всем Сибирском федеральном округе и на Урале, ниже нормы — в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов, рассказывал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в СЗФО и ЦФО погода будет ниже нормы на 3–4°C.

Ранее жителям Москвы рассказали о погоде 1 сентября.

