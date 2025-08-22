На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США объявили угрозу цунами после землетрясения

Землетрясение магнитудой 8,0 произошло в проливе Дрейка, есть угроза цунами
Uwe Anspach/Global Look Press

Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло в районе пролива Дрейка. Об этом сообщили специалисты Геологической службы США (USGS).

Эпицентр сейсмического события находился в 722 километрах к северо-западу от аргентинского города Толуин на острове Огненная Земля. Глубина залегания очага составила 10 километров.

В связи с произошедшими подземными толчками американские сейсмологи объявили об угрозе цунами.

17 августа десятки людей пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,0, произошедшего в провинции Центральный Сулавеси в Индонезии.

Незадолго до этого Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Японии. Эпицентр находился зафиксирован в 128 километрах от города Кагосима, в котором проживают более 500 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 37 км.

Ранее на Соломоновых островах произошло «опустошительное» землетрясение.

