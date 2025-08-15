На Соломоновых островах произошло «опустошительное» землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали на Соломоновых островах в акватории Соломонова моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного землетрясения находился в 700 км к востоку от столицы Соломоновых островов — города Хониара на острове Гуадалканал и примерно в 103 км южнее острова Нендо.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «опустошительное».

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,3. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 31 км.

Незадолго до этого «Интерфакс» со ссылкой на Сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщал, что возле города Северо-Курильска произошли три землетрясения. По данным сейсмологов, магнитуда первого подземного толчка составила 5,2, эпицентр находился в 120 км южнее города, а очаг — на глубине 43 км.

Второе землетрясение произошло спустя почти пять часов. Магнитуда толчков составила 5,3 с эпицентром в 113 км юго-восточнее Северо-Курильска. Очаг землетрясения залегал на глубине 19 км. Третье землетрясение фиксировалось с магнитудой 5,1 с эпицентром в 127 км восточнее города Северо-Курильска (о. Парамушир), очаг залегал на глубине 10 км под морским дном.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 20 афтершоков за сутки.