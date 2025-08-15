На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Соломоновых островах произошло «опустошительное» землетрясение

РАН: землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано на Соломоновых островах
true
true
true
close
Alex DeCiccio/Wikipedia

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали на Соломоновых островах в акватории Соломонова моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного землетрясения находился в 700 км к востоку от столицы Соломоновых островов — города Хониара на острове Гуадалканал и примерно в 103 км южнее острова Нендо.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «опустошительное».

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,3. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 31 км.

Незадолго до этого «Интерфакс» со ссылкой на Сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщал, что возле города Северо-Курильска произошли три землетрясения. По данным сейсмологов, магнитуда первого подземного толчка составила 5,2, эпицентр находился в 120 км южнее города, а очаг — на глубине 43 км.

Второе землетрясение произошло спустя почти пять часов. Магнитуда толчков составила 5,3 с эпицентром в 113 км юго-восточнее Северо-Курильска. Очаг землетрясения залегал на глубине 19 км. Третье землетрясение фиксировалось с магнитудой 5,1 с эпицентром в 127 км восточнее города Северо-Курильска (о. Парамушир), очаг залегал на глубине 10 км под морским дном.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 20 афтершоков за сутки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами