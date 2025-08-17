На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло около японского острова Кюсю
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано у берегов Японии. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологического центре.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 128 километрах от города Кагосима, в котором проживают более 500 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 37 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Недавно землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали на Соломоновых островах в акватории Соломонова моря. пицентр зафиксированного землетрясения находился в 700 км к востоку от столицы Соломоновых островов — города Хониара на острове Гуадалканал и примерно в 103 км южнее острова Нендо.

Незадолго до этого «Интерфакс» со ссылкой на Сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщал, что возле города Северо-Курильска произошли три землетрясения. По данным сейсмологов, магнитуда первого подземного толчка составила 5,2, эпицентр находился в 120 км южнее города, а очаг — на глубине 43 км.

Ранее в Турции десятки человек пострадали в результате землетрясения.

