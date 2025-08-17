На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Десятки людей пострадали в результате землетрясения в Индонезии

В Индонезии случилось землетрясение магнитудой 6,0, есть пострадавшие
Uwe Anspach/Global Look Press

Десятки людей пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,0, произошедшего в провинции Центральный Сулавеси в Индонезии. Об этом сообщило Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB).

«‎Землетрясение на глубине 10 километров сотрясло округ Посо и ощущалось в близлежащих районах. Двадцать девять человек получили ранения, двое из них в критическом состоянии», — сказано в сообщении.

Ночью 17 августа у берегов Индонезии сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8. По данным геологической службы США, подземные толчки произошли в 01:38 мск к северу от города Посо, который находится на побережье индонезийского острова Сулавеси. В населенном пункте проживают около 50 тысяч человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине в 10 километров.

Незадолго до этого Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Японии. Эпицентр находился зафиксирован в 128 километрах от города Кагосима, в котором проживают более 500 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 37 км.

Ранее геолог раскрыл опасность пробудившихся на Камчатке вулканов.

