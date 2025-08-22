На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России запатентовали самолет — конкурент Boeing 787-9

ОАК запатентовала широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет
Shutterstock

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») запатентовала широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патент.

В публикации утверждается, что наиболее близким к разработанному самолету является Boeing 787-9 Dreamliner, однако он имеет преимущества по эксплуатационным расходам.

Воздушное средство будет предназначено для перевозки пассажиров, багажа и дополнительной платной нагрузки на регулярных коммерческих рейсах. Самолеты семейства, которое состоит из трех членов, смогут выполнять перелеты дальностью 13 600 км, 12 000 км и 10 300 км.

Они смогут вмещать 236, 281 и 320 пассажиров, говорится в документе.

В патенте утверждается, что базовый представитель широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета будет иметь преимущество перед Boeing 787-9 в 3% по эксплуатационным расходам и около 6% по прямым эксплуатационным расходам.

21 августа генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия «бежит дистанцию» по созданию самолетов быстрее зарубежных конкурентов, при том что подобная работа занимает 10–15 лет.

Ранее Мишустину показали опытный образец обновленного пассажирского самолета Ил-114-300.

