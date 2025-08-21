На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский школьник избил сверстника на глазах у толпы

В Новосибирской области школьник избил сверстника на глазах толпы
SynthEx/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирской области 13-летний мальчик избил своего сверстника. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает nsk.kp.ru.

Инцидент произошел в рабочем поселке Краснообск. На глазах толпы, которая фиксировала происходящее на видео, школьник избил своего сверстника — причины конфликта мальчиков не уточняются.

Потерпевшему выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести повреждений. Полиция в данный момент проводит проверку по факту случившегося.

До этого дело возбудили после того, как школьники жестоко избили петербурженку из-за замечания. У пострадавшей диагностировали закрытый оскольчатый перелом плечевой кости, множественные ушибы и ссадины лица. Из-за травм она не может работать.

Ранее в Нижнем Новгороде подростки забили мужчину за отказ дать им сигарету.

