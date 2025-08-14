В Нижнем Новгороде подростки забили мужчину за отказ дать им сигарету

В Нижегородской области 15-летний подросток и 13-летняя девочка жестоко избили прохожего, который отказался угостить их сигаретой. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, несовершеннолетние попросили у незнакомого им мужчины закурить и дать телефон. Потерпевший отказался, тогда школьники жестоко избили его. Спасти пострадавшего не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Нижегородские следователи доложат о ходе расследования руководителю СК России Александру Бастрыкину. Обстоятельства нападения устанавливаются.

До этого подростки избили двойника Ленина на детской площадке в Петербурге. Один из компании снимал происходящее на видео. Мужчина пытался дать отпор, но в конце концов упал на спину и не смог подняться. Хулигана, который ударил мужчину в спину, поймали и заставили извиняться. В полиции инцидент не комментировали.

Ранее российские подростки избили школьницу ногами за то, что она не дала им вейп.