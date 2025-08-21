Подозреваемых в попытке поджога синагоги в Обнинске подростков заключили под стражу

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК: обвиняемые в попытке поджога синагоги в Обнинске подростки арестованы
Shutterstock

Подростки, которые подозреваются в попытке поджога синагоги в Обнинске, заключены под стражу. Об этом сообщили в Telegram-канале управления Следственного комитета России по Калужской области.

«Следователем СК фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство — «Газета.Ru»). По ходатайству следствия обвиняемые заключены под стражу», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы главного раввина России Берл Лазара, инцидент произошел в ночь с 12 на 13 августа. Сообщалось, что не менее трех бутылок с зажигательной смесью было брошено в здание на Графской улице. В пресс-службе раввина также подтвердили, что в результате случившегося поврежден вход в здание.

20 августа правоохранители задержали двоих подростков по подозрению в совершении попытки поджога синагоги в Обнинске. По местам их проживания были проведены обыски, изъята одежда, средства связи, карта Обнинска и иные предметы.

Ранее в синагоге Обнинска назвали повторный поджог актом антисемитизма.

