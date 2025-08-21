На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам пообещали по-настоящему осенний дождь 22 августа

Синоптик Позднякова: в Москве 22 августа ожидается характерный для осени дождь
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В столице в пятницу, 22 августа, ожидается характерный для осени дождь. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, Москва» сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Прямо-таки сильного дождя не будет. Скорее, будут локальные и кратковременные осадки. Они будут похожи уже на такой по-настоящему осенний дождь», — сказала синоптик.

Позднякова добавила, что в пятницу температура воздуха днем составит +16°C.

Накануне вечером Москву накрыл ливень. Сильный дождь начался в центре, на востоке, юго-востоке, западе и юго-западе столицы. Небо затянули плотные тучи.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, больше четверти месячной нормы осадков выпало местами в московском регионе 20 августа. Он отметил, что распределение осадков было неравномерным. На юге и востоке Московской области обошлось без дождей, а на северо-западной части Подмосковья они местами оказались сильными.

Ранее синоптик заявил, что на центр России обрушатся «холодный душ» и сильный ветер.

