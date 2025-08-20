На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик: на центр России обрушатся «холодный душ» и сильный ветер

Синоптик Ильин: 21 августа на центр европейской части РФ обрушится холодный дождь
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В ближайшее время в столичном регионе сохранится температура ниже климатической нормы на 3-6 градусов. Завтра, 21 августа, Москву окутает заметное похолодание, а в целом на центр европейской части страны обрушится настоящий «холодный душ», рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Сегодня в столице пока тепло, но с завтрашнего дня погода изменится. Осадки будут идти практически каждый день, в четверг и в пятницу может выпасть до 5-10 мм в сутки. Более того, центр европейской части ожидает «холодный душ» в виде дождя, в столичном регионе температура воздуха не поднимется выше +15…+17 градусов.

«В Москве ожидаем около +17 градусов и порывы ветра до 15 м/с. В пятницу облаков будет больше, в столице ожидается температура в пределах +14…+16 градусов», — рассказал синоптик.

Сегодня ночью, по словам Ильина, в столице прогнозируется около +13 градусов, а затем, с пятницы до конца недели, по ночам будет холодать до +7…+12 градусов.

Напомним, накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в августе в столичном регионе погоду формирует циклон, причем Московская область находится именно в его холодных потоках, на фоне чего потепления в ближайшие дни ждать не стоит. Сентябрь начнется с аналогичной погоды, поэтому не стоит рассчитывать на бабье лето в первой половине месяца, подчеркнул он.

Ранее жителям Москвы рассказали о погоде 1 сентября.

