Синоптик рассказал о выпавших в московском регионе осадках

Леус: в московском регионе местами выпало больше четверти месячной нормы осадков
Больше четверти месячной нормы осадков выпало местами в московском регионе в среду, 20 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что распределение осадков было неравномерным. На юге и востоке Московской области обошлось без дождей, а на северо-западной части Подмосковья они местами оказались сильными.

«Ночью, по мере продвижения фронтального раздела на запад, дожди продолжатся, на этот раз достанется и южным и восточным районам», — добавил Леус.

Синоптик рассказал, что по итогам двух декад августа в Москве выпало 75 мм осадков, что равно 96% от месячной нормы.

Вечером 20 августа Москву накрыл обещанный ливень.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в ближайшие два дня в Москве и Московской области ожидаются небольшие локальные дожди, однако к концу недели интенсивность осадков возрастет. Самые обильные осадки ожидаются в Московском регионе в четверг и пятницу. Также возможны грозы, добавил он.

Ранее россиянам рассказали, как оставаться энергичными в пасмурную погоду.

