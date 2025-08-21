На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились новые подробности ареста украинца по делу о подрыве «Северных потоков»

РИА: арестованный по делу о «Северных потоках» украинец сдался без сопротивления
true
true
true
close
Swedish Coast Guard/Reuters

Гражданин Украины, который был задержан по подозрению в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», сдался итальянским карабинерам без сопротивления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

«Убедившись в его присутствии в бунгало, карабинеры после оцепления провели операцию, в ходе которой мужчина сдался без сопротивления», — говорится в сообщении карабинеров.

Правоохранители отметили, что в настоящее время подозреваемый доставлен в тюрьму Римини. Его арестовали в городе Сан-Клементе провинции Римини, куда он приехал на отдых с семьей. О приезде украинца полиции сообщили иностранные коллеги, уточнили карабинеры.

21 августа итальянская полиция арестовала украинца Сергея К., подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. В Киеве ранее отрицали причастность к диверсии, а президент России Владимир Путин называл версию об украинском следе «чушью». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии резко раскритиковали санкции против «Северных потоков».

