ГП потребовала изъять старинные картины и мотоциклы Тимура Иванова и его близких

Генпрокуратура (ГП) России попросила Пресненский суд Москвы обратить в доход государства имущество бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова, осужденного за коррупцию, а также его родственников и близких, на сумму более 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.

«По поручению генерального прокурора РФ была проведена проверка, в ходе которой установлено наличие у Иванова незаконно нажитого имущества общей стоимостью более 1 млрд 239 млн рублей, что многократно превышает сумму его дохода за 2016–2024 годы», — заявил он.

По информации источника, для сокрытия доходов Иванов оформлял недвижимость и другие приобретения на своих близких родственников.

В ГП попросили обратить в государственный доход денежные средства со счетов Иванова и других ответчиков, элитные автомобили и мотоциклы (13 и 23 соответственно, по данным РИА Новости), почти 200 дорогих ювелирных изделий, 30 картин русских и зарубежных художников 19-20 веков, 26 единиц холодного и огнестрельного антикварного оружия, коллекцию наручных часов и антикварных книг.

В публикации отмечается, что стоимость недвижимости, которая была зарегистрирована только на Иванова, превышает 235 млн рублей.

21 июля Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Иванову до 23 октября. Он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 млрд руб.

1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб.

Ранее суд отложил дело о банкротстве экс-замминистра обороны Иванова.