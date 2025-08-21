Суд отложил дело о банкротстве экс-замминистра обороны Иванова

Арбитражный суд Москвы отложил на 2 октября проверку обоснованности заявления банка ПСБ, который просит признать банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Отложить заседание на 2 октября», — заявил судья Рамиль Мухамедзанов.

До этого стало известно, что Генпрокуратура России попросила Пресненский суд Москвы обратить в доход государства имущество Тимура Иванова.

21 июля Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Иванову до 23 октября. Он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 миллиарда рублей.

1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Ранее Тимур Иванов заявил, что его есть за что судить.