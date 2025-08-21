На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Латвии пограничник погиб из-за мины, установленной для сдерживания России

SHOT: подорвавшийся на мине латвийский пограничник погиб
Global Look Press

Подорвавшийся на мине латвийский пограничник погиб. Об этом сообщает SHOT.

По предварительным данным, военный совершал обход заминированной территории, но забыл, где были установлены боеприпасы. На одном из них солдат подорвался.

Ранее SHOT сообщил, что латвийский пограничник подорвался в Латвии на одной из мин, которая была установлена на границе для «сдерживания России». Издание назвало военнослужащего первой жертвой решения властей Латвии покинуть Оттавскую конвенцию, которая запрещала применение, накопление и производство противопехотных мин.

24 апреля 2025 года президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Латвийские власти заявили, что такие боеприпасы в сочетании с другими типами вооружений могут повысить обороноспособность страны. Они также отметили, что Латвии крайне важно не ограничивать гибкость своих действий и использовать различные системы вооружения и решения для усиления сдерживания и обеспечения защиты страны и ее населения.

Ранее политолог объяснил, почему балтийские мины на границе с РФ бессмысленны.

