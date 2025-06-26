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Политолог объяснил, почему балтийские мины на границе с РФ бессмысленны

Политолог Подлесный: Прибалтика не сможет защитить себя минами на границе с РФ
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commons.wikimedia.org

Политолог Геннадий Подлесный в беседе с Tsargrad.tv высказался по поводу намерения Польши, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии заминировать границы с Россией. Эксперт сыронизировал, что планы грандиозные, но задуманное вряд ли получится осуществить.

По его словам, у тех же стран Балтии нет финансовых, материальных и людских ресурсов для возведения «железного занавеса».

«Теперь о технической стороне вопроса. Точнее, о военной стороне этого вопроса. Она заключается в том, что никакие минные поля не могут являться преградой для наших ВКС и ВВС в том числе. Ракеты, БПЛА, самолеты спокойно перелетят над всеми этими полями и нанесут удар, если будет необходимо, по всем жизненно важным с военной точки зрения целям на территории этих стран», — отметил Подлесный.

Он напомнил, что Иран и Израиль воевали друг с другом в течение 12 дней через несколько стран.

Как сообщает британская газета The Telegraph, выход Финляндии, Польши и стран Прибалтики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин объясняется желанием этих стран создать «новый железный занавес» на границе с Россией.

Отмечается, что при необходимости граничащие с РФ страны НАТО «засеют тихие сосново-березовые леса вдоль своих границ миллионами мин».

Ранее профессор из Хельсинки заявил, что Финляндию превращают в Украину.

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