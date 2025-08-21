На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Огромная ответственность»: первая женщина-капитан ледокола о своем назначении

Капитан ледокола Старовойтова заявила, что заняла крайне ответственную должность
true
true
true
close
«Росатом»

Вступившая в должность капитана атомного ледокола «Ямал» Марина Старовойтова прокомментировала свое назначение. По ее словам, которые цитирует «Пятый канал», занимать эту должность — огромная ответственность перед флотом.

«Это очень значимое событие как для меня, так и для истории атомного ледокольного флота. Это величайшее доверие», — отметила Старовойтова.

Она рассказала, что пришла в атомный флот, поскольку рейсы в Арктику представляют для нее наибольший интерес.

О назначении Старовойтовой стало известно накануне. Она стала капитаном атомного ледокола впервые в истории. До этого моряк занимала должность старшего помощника капитана ледокола «Ямал».

В сентябре прошлого года Минтруд России предложил сократить список производств, на которых запрещено работать женщинам. По словам замминистра труда и соцзащиты Алексея Вовченко, расширение перечня доступных для женщин профессий стало возможным благодаря внедрению новых технологий и развитию производственных процессов, которые минимизировали вредное влияние на женский организм.

Ранее Путин заявил, что в России создан надежный ядерный щит.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами