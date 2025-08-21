«Огромная ответственность»: первая женщина-капитан ледокола о своем назначении

Вступившая в должность капитана атомного ледокола «Ямал» Марина Старовойтова прокомментировала свое назначение. По ее словам, которые цитирует «Пятый канал», занимать эту должность — огромная ответственность перед флотом.

«Это очень значимое событие как для меня, так и для истории атомного ледокольного флота. Это величайшее доверие», — отметила Старовойтова.

Она рассказала, что пришла в атомный флот, поскольку рейсы в Арктику представляют для нее наибольший интерес.

О назначении Старовойтовой стало известно накануне. Она стала капитаном атомного ледокола впервые в истории. До этого моряк занимала должность старшего помощника капитана ледокола «Ямал».

В сентябре прошлого года Минтруд России предложил сократить список производств, на которых запрещено работать женщинам. По словам замминистра труда и соцзащиты Алексея Вовченко, расширение перечня доступных для женщин профессий стало возможным благодаря внедрению новых технологий и развитию производственных процессов, которые минимизировали вредное влияние на женский организм.

