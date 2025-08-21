Россия депортировала троих особо опасных турецких преступников

Россия депортировала на родину трех преступников, которых разыскивали турецкие силовики за совершение особо тяжких преступлений. Об этом сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

Все трое были задержаны в Сочи благодаря совместным усилиям Интерпола, ФСБ, полиции и Росгвардии.

Один из задержанных является лидером одной из самых влиятельных турецких ОПГ и обвиняется в ряде преступлений, включая незаконный оборот оружия и наркотиков.

Другого преступника разыскивали по обвинению в участии в перестрелке в одном из кафе Стамбула. В результате нее пострадали несколько человек, известно об одном летальном случае.

Третий задержанный занимался незаконной перевозкой мигрантов и во время одного из транзитов поместил 15 иностранцев на маленькую лодку, которая не была рассчитана на такое количество человек. В итоге судно затонуло. Выжить удалось только пяти мигрантам.

Всех троих преступников передали турецким силовикам в аэропорту Сочи для транспортировки на родину.

До этого сообщалось об экстрадиции из России гражданина Ирана, который находился в международном розыске Интерпола за хищение $36 тысяч.

В 2020 году иранец предоставлял консультации по вопросам криптовалюты. Женщина, желавшая безопасно вложить средства через криптобиржу, перевела ему $36 тысяч, однако мужчина присвоил деньги и отказался возвращать их. По данному факту иранскими правоохранителями было возбуждено уголовное дело.

Ранее Колумбия экстрадировала в Россию участника ОПГ, подозреваемого в краже украшений на сумму 30 млн рублей в Санкт-Петербурге.