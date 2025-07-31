На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Колумбия выдаст РФ участника ОПГ

Генпрокуратура РФ: Колумбия экстрадирует мужчину за кражу украшений в Петербурге
true
true
true
close
Генпрокуратура России

Колумбия экстрадирует в РФ участника организованной преступной группировки Фреди Андреса Патиньо Авила, подозреваемого в краже украшений на сумму 30 млн рублей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

По данным следствия, в 2012 году, действуя в составе преступной группировки Авил и его подельники выследили обладателей драгоценностей на выставке «Ленэкспо», после чего принялись следить за ними с целью присвоить себе их ценности.

«Участники дезориентировали потерпевших в аэропорту и на вокзале, тайно похитили у них багаж, в котором находились ювелирные изделия на общую сумму более 30 миллионов рублей», — сообщили в Генпрокуратуре.

Авилу удалось покинуть территорию РФ, в то время как остальные участники ОПГ были задержаны российскими правоохранителями. В 2014 году колумбиец был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Теперь его ожидает доставка в Москву через Турцию.

3 июля сообщалось, что Колумбия экстрадирует в РФ известного наркоторговца Владимира Полянского. По данным следствия, он занимался наркоторговлей в РФ в период с 2008 по 2021 год, после чего подчиненная ему группировка была разгромлена. Во время операции по пресечению деятельности ОПГ был изъят 131 кг наркотиков.

Ранее в Абхазии задержали сбежавшего из-под конвоя наркоторговца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами