Колумбия выдаст РФ участника ОПГ

Колумбия экстрадирует в РФ участника организованной преступной группировки Фреди Андреса Патиньо Авила, подозреваемого в краже украшений на сумму 30 млн рублей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

По данным следствия, в 2012 году, действуя в составе преступной группировки Авил и его подельники выследили обладателей драгоценностей на выставке «Ленэкспо», после чего принялись следить за ними с целью присвоить себе их ценности.

«Участники дезориентировали потерпевших в аэропорту и на вокзале, тайно похитили у них багаж, в котором находились ювелирные изделия на общую сумму более 30 миллионов рублей», — сообщили в Генпрокуратуре.

Авилу удалось покинуть территорию РФ, в то время как остальные участники ОПГ были задержаны российскими правоохранителями. В 2014 году колумбиец был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Теперь его ожидает доставка в Москву через Турцию.

3 июля сообщалось, что Колумбия экстрадирует в РФ известного наркоторговца Владимира Полянского. По данным следствия, он занимался наркоторговлей в РФ в период с 2008 по 2021 год, после чего подчиненная ему группировка была разгромлена. Во время операции по пресечению деятельности ОПГ был изъят 131 кг наркотиков.

Ранее в Абхазии задержали сбежавшего из-под конвоя наркоторговца.