Увеличилось число пострадавших в результате взрыва на заводе в Рязанской области

Число пострадавших из-за ЧП на заводе под Рязанью выросло до 153
«Газета.Ru»

Число пострадавших в результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области выросло до 153. Об этом сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.

«33 человека находятся на стационарном лечении (17 в лечебных учреждениях Рязани и 16 — в медицинских центрах Москвы), 120 пациентов проходят амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

По последним данным, 26 человек спасти не удалось.

15 августа в пороховом цехе завода произошел взрыв. По данным Telegram-каналов, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности — предположительно, один из сотрудников использовал сварочный аппарат или болгарку рядом с порохом.

Губернатор региона Павел Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело. Это не первое ЧП на предприятии — четыре года назад там также был взрыв.

Ранее появилось видео с гигантским столбом дыма в районе цеха «Эластик».

Взрыв на заводе «Эластик»
