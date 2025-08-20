На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Возросло число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области

Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области увеличилось до 26
true
true
true
close
Пресс-служба МЧС РФ по Рязанской области

Число погибших в результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 26. Об этом сообщает оперштаб региона.

«По состоянию на 20 августа в результате ЧП в Шиловском районе в списках погибших 26 человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 30 пострадавших находятся на стационарном лечении, еще 109 человек проходят амбулаторное лечение.

15 августа в пороховом цехе завода «Эластик», расположенного под Рязанью, произошел взрыв. Региональный оперативный штаб сообщал, что пострадавших направили в межмуниципальный медицинский центр поселка Шилово. Оказание помощи курируют власти области.

Кроме того, был создан штаб по ликвидации последствий взрыва. В его состав вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Губернатор региона Павел Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело. Это не первое ЧП на предприятии — четыре года назад там также был взрыв.

Ранее была названа возможная причина взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области.

Все новости на тему:
Взрыв на заводе «Эластик»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами