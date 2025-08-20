Возросло число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области

Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области увеличилось до 26

Число погибших в результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 26. Об этом сообщает оперштаб региона.

«По состоянию на 20 августа в результате ЧП в Шиловском районе в списках погибших 26 человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 30 пострадавших находятся на стационарном лечении, еще 109 человек проходят амбулаторное лечение.

15 августа в пороховом цехе завода «Эластик», расположенного под Рязанью, произошел взрыв. Региональный оперативный штаб сообщал, что пострадавших направили в межмуниципальный медицинский центр поселка Шилово. Оказание помощи курируют власти области.

Кроме того, был создан штаб по ликвидации последствий взрыва. В его состав вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Губернатор региона Павел Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело. Это не первое ЧП на предприятии — четыре года назад там также был взрыв.

