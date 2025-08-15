Появилось видео с гигантским столбом дыма в районе цеха «Эластик»

Появилось видео с гигантским столбом дыма, судя по всему, снятое в районе цеха «Эластик» в Рязанской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Источник отмечает, что в результате взрыва на заводе 20 человек пострадали, из них 5 находятся в тяжелом состоянии. Всех экстренно госпитализировали в ближайшие больницы.

Известно также, что пять человек спасти не удалось.

По предварительной информации, взрыв произошел в цеху, где производится порох, из-за нарушения правил техники безопасности. В результате ЧП весь цех был разрушен. С завода эвакуированы более 100 человек.

Следственный комитет уже начал проверку по факту инцидента, после этого будет принято процессуальное решение.

9 августа на производственной площадке «Каустик» Башкирской содовой компании в Стерлитамаке произошел взрыв газовоздушной смеси.

Ранее в Казахстане пострадали несколько человек при взрыве газа на заводе.