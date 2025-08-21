Юрист оценил идею депутатов ввести выплаты к юбилею брака

В российских законах не предусмотрено, что длительность брачного союза может являться основанием для назначения дополнительных государственных выплат. По этой причине утверждение инициативы депутатов о выплатах к юбилею брака потребует расширения действующих правовых оснований либо введения отдельного регулирования на федеральном уровне, заявил RT управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев.

Так он прокомментировал идею председателя комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова закрепить на федеральном уровне выплаты парам, которые состоят в браке не менее 30 лет. По словам юриста, в Конституции РФ есть статья о соцобеспечении в случаях возраста, инвалидности, болезни, потери кормильца и иных ситуациях, установленных законом. Новая выплата потребует изменений, хотя при этом регионы могут сами вводить такую помощь гражданам. Сегодня уже 19 субъектов платят супругам на юбилей брака от 3 тыс. до 75 тыс. рублей, так что на региональном уровне такие меры уже действуют, подчеркнул Русяев.

Что касается общефедеральной инициативы, то основная проблема связана с отсутствием финансово-экономического обоснования, считает юрист.

«В проекте не представлены расчеты числа потенциальных получателей и общих затрат, что делает невозможным оценку влияния на бюджет, — пояснил он. — При условии федерального финансирования программа может, предположительно, исчисляться миллиардами рублей ежегодно».

По его словам, нехватка аргументов в пользу этой идеи уже отмечалась при рассмотрении законопроекта правительством – вероятнее всего, такая же судьба ожидает документ в этот раз, заключил специалист.

Напомним, в феврале в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагалось закрепить выплаты в 30 тыс. рублей для пар, проживших в браке 30 лет, 40 тыс. рублей — к 40-летию брака, 50 тыс. рублей — к 50 -летию и так далее. По словам Нилова, инициатива была отклонена, но работа будет продолжена. Он подчеркнул, что комитет запросит актуальные данные о региональных мерах поддержки и в ходе работы над бюджетом 2026 года отправит доработанную версию законопроекта в правительство для получения заключения.

