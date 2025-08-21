На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Гидрометцентре сообщили о раннем окончании в Москве купального сезона

Вильфанд: температура воды в Москве и Подмосковье больше не повысится
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Московском регионе температура воды больше не повысится. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС.

Он подчеркнул, что в этом году купальный сезон в Москве и Подмосковье закончился рано, фактически в середине августа. Температура воды уже понизилась до +15...+19°C. И в дальнейшем она не станет выше.

Ученый объяснил, что водоем нагревается от солнечной энергии, которая сейчас не так активна. Вильфанд напомнил, что в середине сентября прошлого года температура воды достигала +20°C.

20 августа Вильфанд сообщил, что к концу недели в российской столице похолодает до нормы второй недели сентября.

14 августа метеорологи заявили, что осень может поставить новые температурные рекорды во многих регионах России. Вероятность того, что столбики термометров поднимутся выше нормы, есть в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Красноярске, Челябинске и Перми. Особенно заметное повышение в этих регионах можно ожидать в ноябре.

Ранее москвичам пообещали жару в конце лета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами