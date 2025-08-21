В Гидрометцентре сообщили о раннем окончании в Москве купального сезона

Вильфанд: температура воды в Москве и Подмосковье больше не повысится

В Московском регионе температура воды больше не повысится. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС.

Он подчеркнул, что в этом году купальный сезон в Москве и Подмосковье закончился рано, фактически в середине августа. Температура воды уже понизилась до +15...+19°C. И в дальнейшем она не станет выше.

Ученый объяснил, что водоем нагревается от солнечной энергии, которая сейчас не так активна. Вильфанд напомнил, что в середине сентября прошлого года температура воды достигала +20°C.

20 августа Вильфанд сообщил, что к концу недели в российской столице похолодает до нормы второй недели сентября.

14 августа метеорологи заявили, что осень может поставить новые температурные рекорды во многих регионах России. Вероятность того, что столбики термометров поднимутся выше нормы, есть в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Красноярске, Челябинске и Перми. Особенно заметное повышение в этих регионах можно ожидать в ноябре.

Ранее москвичам пообещали жару в конце лета.