Появились подробности о ребенке, обварившемся кипятком во время стирки в Приамурье

В Амурской области мальчик упал в кипяток для стирки и получил ожог 69% тела

В Амурской области мальчик получил ожог 69% тела, когда его мать стирала вещи на улице. Об этом сообщает Amur Mash.

Как пишет Telegram-канал, жительница села Рождественка грела воду для стирки в кастрюле кипятильником. Ее четырехлетний сын бегал рядом, оступился и упал в емкость. После случившегося ребенка госпитализировали, а СК и прокуратура начали проверку.

На этой неделе стало известно, что в Казахстане мальчик получил ожоги 96% тела после взрыва канистры с бензином во дворе. Инцидент произошел в Уральске. Дети вышли во двор, где один из местных жителей ремонтировал автомобиль. Поблизости он оставил канистру с бензином. В какой-то момент школьники подожгли содержимое, и емкость взорвалась. В этот момент на восьмилетнем мальчике из этой компании загорелась одежда. Несмотря на усилия врачей, спасти школьника не удалось.

