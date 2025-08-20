В Сочи и Сириусе ожидаются ливни

В Сочи и на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае ожидается ухудшение погодных условий. Об этом местных жителей предупредили в пресс-службе администрации Сочи.

С вечера среды, 20 августа, до полудня четверга, 21 августа, в Сочи и Сириусе прогнозируются ливни с грозами и ветер до 20 метров в секунду. Кроме того, возможен резкий подъем воды в малых реках и ручьях до неблагоприятных отметок, Также есть риск схода селевых потоков на горных территориях.

В связи с ухудшением погодных условий все службы курорта переведены на усиленный режим работы.

Вечером 20 августа на севере Московской области начался сильный дождь. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в Москве выпадет 15 мм осадков — это примерно 20% месячной нормы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что к концу недели в российской столице похолодает до нормы второй недели сентября. Он уточнил, что в Москве еще будут периоды теплой погоды, но не на этой неделе. 20 августа в столице пройдет небольшой дождь, температура воздуха будет +21...+22°C. На следующий день температура понизится до +15...+17°C. В выходные прогнозируются осадки и +14...+19°C.

Ранее москвичам пообещали жару в конце лета.