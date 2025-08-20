В Подмосковье начался холодный ливень

На севере Московской области начался сильный дождь. В ближайшие часы он накроет и российскую столицу, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT.

«Ливень в Москве будет. В Волоколамске он начался в 15 часов с копейками. Сейчас идёт на севере в Сергиевом Посаде. Клин накрыло», — сказал специалист.

По словам Шувалова, сильный дождь в Москве начнется с 18:00 до 21:00. По предварительным прогнозам, выпадет 15 мм осадков — это примерно 20% месячной нормы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что к концу недели в российской столице похолодает до нормы второй недели сентября. Он уточнил, что в Москве еще будут периоды теплой погоды, но не на этой неделе. 20 августа в столице пройдет небольшой дождь, температура воздуха будет +21...+22°C. На следующий день температура понизится до +15...+17°C. В выходные прогнозируются осадки и +14...+19°C.

Ранее москвичам пообещали жару в конце лета.