Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за дождя

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за сильного дождя. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

«По прогнозам дождь, местами сильный, может сохраняться до 10:00 мск четверга, 21 августа», — говорится в сообщении.

Вечером 20 августа на севере Московской области начался сильный дождь. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в Москве выпадет 15 мм осадков — это примерно 20% месячной нормы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что к концу недели в российской столице похолодает до нормы второй недели сентября. Он уточнил, что в Москве еще будут периоды теплой погоды, но не на этой неделе. 20 августа в столице пройдет небольшой дождь, температура воздуха будет +21...+22°C. На следующий день температура понизится до +15...+17°C. В выходные прогнозируются осадки и +14...+19°C.

Ранее москвичам пообещали жару в конце лета.