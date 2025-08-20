Министр туризма Курской области прокомментировала информацию о вызове в СК

Министр туризма Курской области Коновалова заявила, что ее не вызывали в СК

Министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области Анна Коновалова опровергла информацию о том, что ее вызывают в Следственный комитет (СК) России по подозрению в растрате. Об этом она заявила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С удивлением увидела пост о том, что меня якобы вызвали в Следственный комитет. На самом деле это все неправда», — рассказала министр.

Она отметила, что находится в рабочей командировке в Казани, где читала лекцию про необходимость внедрения дизайн-кода в российских городах.

Коновалова также призвала «никогда не слушать никаких сплетен».

20 августа сообщалось, что Следственный комитет вызвал Коновалову по подозрению в растрате 130 млн рублей из госбюджета.

По данным Telegram-канала Mash, речь идет о средствах, выделенных на строительство комплекса загородных домиков в туристическом комплексе «Патриот» в поселке Поныри, который должен был открыться в 2024 году.

Анна Коновалова является троюродной племянницей экс-губернатора региона Романа Старовойта, которого 7 июля обнаружили без признаков жизни через несколько часов после увольнения с поста главы Минтранса. По информации Mash, министр является единственной из администрации региона, сохранившей свою должность по нынешней день.

Ранее сообщалось, что с могилы Старовойта в Санкт-Петербурге пропали венки.