СМИ: с могилы Старовойта в Санкт-Петербурге пропали венки

МК: с могилы Старовойта в Петербурге исчезли 17 венков
Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

С могилы бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта в Санкт-Петербурге пропало 17 венков. Об этом пишет mk.ru.

По данным издания, 11 июля, в день похорон, у могилы Старовойта стояли 33 венка от друзей, коллег и близких. Однако к 15 августа их осталось лишь 16. Администрация кладбища не комментирует информацию.

7 июля Романа Старовойта обнаружили мертвым через несколько часов после увольнения с поста главы Минтранса. Как сообщал Следственный комитет России, чиновник покончил с собой. Тело нашли неподалеку от его автомобиля Tesla. По одной из версий, отставка министра могла быть связана с уголовным преследованием по делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области, которую он ранее возглавлял. Как писал Telegram-канал SHOT, Старовойту могло грозить до 20 лет колонии.

Позже СМИ писали, что возлюбленная Старовойта Полина осталась без жилья и вынуждена снимать номер в гостинице в Москве. В родной Курск девушка не возвращается, потому что там ей якобы «угрожает опасность».

Ранее на видео попало, как с Романом Старовойтом прощалась его возлюбленная.

Самоубийство Старовойта
