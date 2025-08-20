На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бойцы СВО, переселенные с «Байконура», смогут получить выплаты вне очереди

Переселенные с «Байконура» бойцы СВО будут получать соцвыплаты вне очереди
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей, которые подлежат переселению с территории «Байконура», смогут вне очереди получить социальные выплаты. Указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения были внесены в положение о порядке предоставления соцвыплат отдельным категориям граждан РФ, подлежащим переселению с территории комплекса «Байконур», для приобретения жилых помещений на территории России.

Согласно указу, в список были включены граждане, которые принимают или принимали участие в СВО и (или) выполняющие (выполнявшие) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России.

18 августа сообщалось, что участник СВО из Брянской области едва не лишился выплат из-за прописки.

Ранее участнику СВО отказали в выплате из-за отсутствия прописки.

