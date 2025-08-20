Фигурантку дела об отравлении сочинской чачей оставили под арестом после апелляции

Суд оставил под арестом одну из фигуранток дела об отравлении чачей в Сочи

В Краснодарском крае суд рассмотрел апелляцию одной из обвиняемых по делу об отравлении чачей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Речь идет о младшей фигурантке дела, которая, по версии следствия, помогала второй продавать вино и чачу, сделанные кустарным способом.

Суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменений. Таким образом женщина останется под стражей. Решение по апелляции второй обвиняемой еще не вынесено.

«Материал по апелляционной жалобе в отношении второй фигурантки пока не рассмотрен», – сообщается в публикации.

Информация об отравлениях стала появляться в начале августа. Туристы покупали чачу и пили сами или везли в подарок домой. В результате пострадали более десяти человек. В бутылках обнаружили метиловый спирт.

По словам местных жителей, кустарным алкоголем около 30 лет торговала местная жительница, с ней также была еще одна женщина.

