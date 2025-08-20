На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фигурантку дела об отравлении сочинской чачей оставили под арестом после апелляции

Суд оставил под арестом одну из фигуранток дела об отравлении чачей в Сочи
Shutterstock

В Краснодарском крае суд рассмотрел апелляцию одной из обвиняемых по делу об отравлении чачей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Речь идет о младшей фигурантке дела, которая, по версии следствия, помогала второй продавать вино и чачу, сделанные кустарным способом.

Суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменений. Таким образом женщина останется под стражей. Решение по апелляции второй обвиняемой еще не вынесено.

«Материал по апелляционной жалобе в отношении второй фигурантки пока не рассмотрен», – сообщается в публикации.

Информация об отравлениях стала появляться в начале августа. Туристы покупали чачу и пили сами или везли в подарок домой. В результате пострадали более десяти человек. В бутылках обнаружили метиловый спирт.

По словам местных жителей, кустарным алкоголем около 30 лет торговала местная жительница, с ней также была еще одна женщина.

Ранее в Ленобласти мужчины выпили незамерзайку и не выжили.

