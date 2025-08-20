На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Агента Украины внесли в перечень экстремистов за подготовку теракта в ХМАО

Готовившего теракт в ХМАО украинского агента признали террористом и экстремистом
Агента Украины Валентина Павлюка, который передал гражданину Молдавии части бомбы для совершения теракта против российского военного в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные) <...> Павлюк Валентин Тарасович, 07.09.1986, с. Бытьков Надворнянского района Ивано-Франковской области Украинской ССР», — указано в перечне.

В апреле сотрудники ФСБ РФ задержали трех агентов спецслужб Украины, готовивших покушение на участника СВО. Задержаны гражданин России, уроженец Украины 1980 года рождения и гражданин Белоруссии 1976 года рождения, а также гражданин Молдавии 1977 года рождения.

При сборке обвиняемыми самодельной бомбы произошла непроизвольная детонация, в результате которой разрушились две квартиры многоэтажного жилого дома в Ханты-Мансийске 12 апреля. Пострадали пять человек, в том числе один из преступников.

Ранее ФСБ распространила фото организатора теракта в ХМАО.

