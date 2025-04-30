В российском регионе предотвращен теракт

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали трех агентов спецслужб Украины, готовивших покушение на участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

К преступлению причастны гражданин России, уроженец Украины 1980 года рождения и гражданин Белоруссии 1976 года рождения. Мужчины готовили взрывное устройство для осуществления теракта в отношении одного из военнослужащих добровольческого батальона Минобороны России, принимающего участие в СВО.

При сборке самодельной бомбы произошла непроизвольная детонация, в результате которой разрушены две квартиры многоэтажного жилого дома в Ханты-Мансийске. С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе один из преступников, рассказали в ЦОС.

Кроме того, задержан гражданин Молдавии 1977 года рождения, доставивший на личном микроавтобусе транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию компоненты самодельного взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Приготовление к террористическому акту», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Все фигуранты дела заключены под стражу.

Взрыв в Ханты-Мансийске произошел 12 апреля. Изначально предполагалось, что в доме на Промышленной улице взорвался бытовой газ.

Ранее сообщалось, что россиянин пытался устроить теракт после просмотра роликов украинской организации.