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ФСБ распространила фото организатора теракта в российском регионе

ФСБ обнародовала фото организатора теракта в Ханты-Мансийском автономном округе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнародовала фотографию организатора теракта в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) против участника специальной военной операции СВО). Об этом сообщает ТАСС.

На фотографии — агент спецслужб Украины, гражданин республики Павлюк.

По данным ФСБ, именно он передал компоненты самодельного взрывного устройства, закамуфлированные в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, сотрудники службы задержали трех агентов спецслужб Украины, готовивших покушение на участника СВО. Задержаны гражданин России, уроженец Украины 1980 года рождения и гражданин Белоруссии 1976 года рождения, а также гражданин Молдавии 1977 года рождения.

При сборке обвиняемыми самодельной бомбы произошла непроизвольная детонация, в результате которой разрушились две квартиры многоэтажного жилого дома в Ханты-Мансийске 12 апреля. Пострадали пять человек, в том числе один из преступников.

Ранее сообщалось, что россиянин пытался устроить теракт после просмотра роликов украинской организации.

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