Суд арестовал журналистку «Дождя» Таратуту

Суд в Москве заочно арестовал журналистку Таратуту по статье об иноагентах
Валерий Левитин/РИА Новости

Перовский суд Москвы заочно арестовал журналистку и ведущую телеканала «Дождь» Юлию Таратуту (и телеканал, и журналистка признаны иноагентами в России) по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщается в картотеке инстанции, передает РИА Новости.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Таратуты Ю.Л. по части 2 статьи 330.1 УК РФ», — говорится в документе.

В конце апреля текущего года МВД России объявило журналистку в розыск.

4 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента в отношении Таратуты. По версии следствия, не позднее 15 января журналистка, действуя в нарушение порядка деятельности иноагента, не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством России. Отмечается, что следствие рассматривает вопрос об объявлении Таратуты в уголовный розыск.

В декабре 2022 года министерство юстиции РФ внесло Таратуту в реестр иностранных агентов.

Ранее блогера Илью Варламова (признан в РФ иностранным агентом) заочно приговорили к восьми годам колонии.

