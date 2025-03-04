Против ведущей «Дождя» возбудили уголовное дело

Против Юлии Таратуты возбудили дело об уклонении от обязанностей иноагента

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента в отношении ведущей телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Юлии Таратуты (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК.

«Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ», — говорится в сообщении.

По версии следствия, не позднее 15 января журналистка, действуя в нарушение порядка деятельности иноагента, не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством России.

В настоящее время следствие рассматривает вопрос об объявлении Таратуты в уголовный розыск.

Министерство юстиции РФ внесло ведущую «Дождя» и главного редактора онлайн-издания Wonderzine Юлию Таратуту в реестр иностранных агентов в декабре 2022 года.

Ранее сообщалось, что комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом) отказались исключать из реестра иноагентов.