МВД объявило в розыск журналистку Таратуту

МВД России объявило в розыск журналистку Юлию Таратуту (признана в РФ иностранным агентом). Об этом свидетельствуют данные в базе розыска МВД РФ.

«Таратута Юлия Леонидовна разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

4 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента в отношении Таратуты. По версии следствия, не позднее 15 января журналистка, действуя в нарушение порядка деятельности иноагента, не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством России. Отмечается, что следствие рассматривает вопрос об объявлении Таратуты в уголовный розыск.

В декабре 2022 года министерство юстиции РФ внесло ведущую «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) и главного редактора онлайн-издания Wonderzine Юлию Таратуту в реестр иностранных агентов.

Ранее правоохранители получили право провести обыск у ведущей «Дождя».