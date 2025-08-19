В России мужчинам могут предоставить дополнительный отпуск после родов жены

В России необходимо ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для мужчин после родов жены. С такой инициативой в беседе с НСН выступила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Сегодня аналогичная мера уже действует в некоторых европейских странах наряду с различными стимулирующими выплатами, отметила депутат.

«В Португалии даже штрафуют, если отец отказался от положенного отпуска, — заявила она. — Конечно, это очень важно –– формируется взаимодействие между отцом и ребенком на самом раннем этапе».

Реализация такой инициативы была бы значительно эффективнее, чем предлагаемое ранее сокращение рабочих дней для молодых отцов, заключил парламентарий.

Напомним, ввести сокращенный рабочий день для молодых отцов в Минтруде обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он призвал сократить рабочий день в четверг, который он называет самым загруженным, для отцов детей до 3 лет, чтобы они работали не более шести часов. По его мнению, это позволит молодым мамам немного отдохнуть, а папы смогут проводить с ребенком время в будни.

Ранее эксперт объяснил нежелание работодателей отпускать мужчин в оплачиваемый декрет.