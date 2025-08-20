На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичей предупредили о сильном дожде 20 августа

Синоптик Ильин: холодный ливень обрушится на Москву 20 августа
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Вечером 20 августа Москву и Подмосковье накроет сильный ливень. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с aif.ru.

«‎Сегодня ждем дожди в Москве после 18:00. В области они, конечно, начнутся раньше. «Холодный душ» стартует с западных и северо-западных районов Московской области. В Москве раньше всего начнется в Зеленограде, а потом постепенно пройдет по всей территории», — сказал специалист.

По словам Ильина, самые сильные осадки ожидаются в период с 19 до 22 часов. В частности, это касается территории от Можайска до Волоколамска, Клина, Дмитрова и Сергиева Посада, уточнил синоптик.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что к концу недели в российской столице похолодает до нормы второй недели сентября. Он уточнил, что в Москве еще будут периоды теплой погоды, но не на этой неделе. 20 августа в столице пройдет небольшой дождь, температура воздуха будет +21...+22°C. На следующий день температура понизится до +15...+17°C. В выходные прогнозируются осадки и +14...+19°C.

Ранее москвичам пообещали жару в конце лета.

