Названы возможные причины взрыва на кукурузном поле в Польше

Reuters: взрыв на востоке Польши мог произойти из-за удара БПЛА или диверсии

Причиной взрыва в Мазовецком воеводстве Польши могли послужить удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) или диверсия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на власти республики.

В материале отмечается, что детонировавший объект мог быть перевозившим контрабанду дроном. При этом, по данным агентства, никаких вторжений в воздушное пространство Польши зафиксировано не было.

20 августа в районе населенного пункта Осины, расположенного в Мазовецком воеводстве Польши, произошло падение и взрыв неопознанного объекта. В правоохранительных органах заявили, что взрыв произошел на кукурузном поле.

На месте происшествия были обнаружены металлические и пластиковые обломки. По предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал. Тем не менее в нескольких домах оказались выбиты окна.

В августе 2024 года газета Rzeczpospolita написала, что на территорию Польши со стороны Украины залетел БПЛА. Беспилотник якобы засекли сразу три радиолокационные станции. По информации журналистов, польские военнослужащие пытались сбить летательный аппарат, но он пролетел около 25 км над республикой и затем пропал с радаров.

Поиски дрона продолжались несколько дней. Впоследствии оперативный командующий Вооруженными силами Польши Мацей Клиш заявил, что БПЛА не вторгался в воздушное пространство страны.

Ранее в польской деревне Пшеводув упали две ракеты.