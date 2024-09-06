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В Польше завершили расследование по поиску беспилотника с Украины

Генерал Клиш заявил, что БПЛА с Украины не нарушал воздушное пространство Польши

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша спустя 10 дней завершила операцию по поиску беспилотника, который прилетел с Украины. Он не нарушил воздушное пространство страны, заявил оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал-майор Мацей Клиш, передает RMF-24.

«В результате проведенных аналитических мероприятий в настоящее время констатирую, что с очень высокой вероятностью нарушения воздушного пространства Польши 26 августа не было», — сказал генерал, отметив, что для поиска объекта или его деталей в рамках наземных поисково-спасательных работ были задействованы все необходимые силы.

Процесс осуществлялся в соответствии с процедурами, разработанными после падения ракеты под городом Быдгощ 16 декабря 2022 года.

Он добавил, что в данный момент армия страны анализирует работу радиолокационных систем, чтобы по возможности оптимизировать их и избежать неоднозначных изображений в будущем.

На прошлой неделе генерал Клиш сообщал, что утром 26 августа вблизи украинского города Червоноград неопознанный воздушный объект нарушил воздушное пространство Польши. Якобы это было связано с массовыми обстрелами приграничных районов Украины.

Премьер-министр страны Дональд Туск сообщал, что в поисках БПЛА принимали участие 400 военных.

Ранее Польша приступила к усилению противовоздушной обороны на восточной границе.

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