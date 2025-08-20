В Киргизии доставили в больницу двух альпинистов из группы Наговицыной

Двух альпинистов — немца и россиянина — из группы гражданки РФ Натальи Наговицыной, пострадавшей при восхождении на пик Победы в Киргизии, госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в киргизском МЧС.

«Россиянин и гражданин Германии были эвакуированы и уже доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

Наговицына получила травму на спуске 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день ей попытались оказать помощь, альпинистку укутали в спальный мешок и оставили на горе. Затем на подмогу прилетел вертолет, однако попал в зону турбулентности и совершил жесткую посадку.

Известно, что спасатели планируют добраться до Наговицыной не раньше чем через два-три дня. Информация о ее состоянии неизвестна. Также в группе с россиянкой был гражданин Италии. Его спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии эвакуировали альпинистов, попавших под камнепад.