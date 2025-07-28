В Кабардино-Балкарии эвакуировали альпинистов, попавших под камнепад

В Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали попавших под камнепад альпинистов. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Группа из двух альпинистов отправилась в поход на гору Башхаауз из альплагеря «Безенги». На высоте 3 800 метров в верховьях ущелья Безенги их накрыл камнепад, оба получили травмы. На вертолете Ми-8 МЧС России к месту происшествия отправились восемь спасателей.

Сотрудники МЧС России эвакуировали из ущелья пожилого мужчину из Санкт-Петербурга и женщину из Саратовской области. В Нальчике их передали медикам.

В декабре 2024 года в Дагестане мужчина вручную расчистил дорогу к родному селу Эчеда в Цумадинском районе республики от последствий камнепада. Местные говорят, что из-за регулярных камнепадов они часто не могут попасть в населенный пункт, однако ждать помощи либо не от кого, либо приходится очень долго.

Ранее юный турист не выжил во время восхождения на вулкан в Мексике.