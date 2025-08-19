На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Федерации альпинизма рассказали о россиянке, застрявшей в горах Киргизии

Яковенко: спасатели не могут помочь альпинистке, застрявшей в горах Киргизии
Mountain.RU

Спасатели не в силах помочь россиянке Наталье Наговицыной, застрявшей на высоте 7 тыс. метров в горах на пике Победы. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко (на фото).

«Я в курсе полностью, ситуация плохая. Возможности помощи практически нет, хотя ребята стараются. Залез туда непрофессионал, и закончилось именно так», — заявил он.

По словам Яковенко, люди, которые пытаются забраться на эту вершину повергают жизнь опасности. Он отметил, что один иностранец, который приходил на помощь женщине, умер, еще два человека смогли вернуться. Представитель федерации объяснил, что спасательный отряд не предпринимает никаких действий из-за непогоды. Кроме того, по его словам, вертолет, который направили в сторону альпинистки, упал.

Он оценил, что для помощи женщине необходимо порядка 5 — 7 дней, при этом два дня назад она была жива. О ее состоянии на данный момент ничего неизвестно, связи с Наговицыной нет.

По данным Telegram-канала Mash, женщина получила травму на спуске 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день ей попытались оказать помощь, альпинистку укутали в спальный мешок и оставили на горе. Затем на подмогу прилетел вертолет, однако попал в зону турбулентности и совершил жесткую посадку.

Ранее в Киргизии с пика Хан-Тенгри эвакуировали тело погибшего россиянина.

