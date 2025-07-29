В Госдуме предложили наносить на упаковки вейпов предупреждающие надписи

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил рассмотреть возможность внесения изменений в ГОСТ, регулирующий производство никотинсодержащих жидкостей. Депутат направил письмо главе Росстандарта Антону Шалаеву, передает ТАСС.

Метелев предложил обязать производителей размещать на упаковках вейпов и никотинсодержащих жидкостей надписи о вреде потребления данной продукции. Депутат считает, что яркое оформление упаковки способствуют формированию ложного представления о безопасности продукции у несовершеннолетних.

23 июня стало известно, что в Госдуму внесут пакет законопроектов, в рамках которых предлагается ввести полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет. Авторами инициативы стали лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

В конце марта правительство России не поддержало законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей для них. В отзыве кабмина говорилось, что вопрос установления запрета розничной торговли никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления уже рассматривался правительством в январе.

Ранее депутат Миронов предложил разрешить учителям отбирать вейпы у школьников.